Eκκενώθηκαν τέσσερεις πόλεις στο Τέξας μετά από έκρηξη σε φλεγόμενο χημικό εργοστάσιο

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περίπου 60.000 άτομα στο Πορτ Νέτσες, το Γκρόουβς, το Πορτ Άρθουρ και το Νέντερλαντ, στο Τέξας διατάχθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σημειώθηκε έκρηξη στο πετροχημικό εργοστάσιο που βρίσκεται σε απόσταση 135 χλμ. από το Χιούστον, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, με αποτέλεσμα να υψωθεί στην ατμόσφαιρα μια τεράστια πύρινη σφαίρα, σύμφωνα μα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

BREAKING | Another large explosion has occurred at the TPC Group in POrt Neches and it could be felt in Beaumont. All firefighters in the area have been accounted for. https://t.co/FGYHV2w1p7