Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, εντοπίστηκε ένοπλος - Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση - ΒΙΝΤΕΟ

«Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αστυνομική έρευνα στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, θα σας ζητούσαμε να αποφύγετε να υποθέσετε και να κάνετε ακατάλληλα σχόλια σχετικά με το περιστατικό καθώς και να δημοσιεύσετε βίντεο. Θα σας ενημερώνουμε μόλις λάβουμε ενημερώσεις από τις αρχές», αναφέρει νεότερη ανακοίνωση του αεροδρομίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το τι αναζητά η γερμανική αστυνομία δεν έχουν γίνει επίσημα γνωστές. Το αεροδρόμιο εξέδωσε σχετικές ανακοινώσεις για να ενημερώσει τους πολίτες για τις πτήσεις αλλά και την ασφάλειά τους, όπως έκαναν και οι αρχές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη πληροφόρηση για το τι αναζητά ή τι προσπαθεί να προλάβει η αστυνομία στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Την ίδια στιγμή, στο διαδίκτυο έχουν διαρρεύσει πληροφορίες αλλά και βίντεο που δείχνουν έναν άνδρα να είναι πεσμένος στο πάτωμα, φέροντας βαρύ οπλισμό. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα μέχρι στιγμής, όμως, το βίντεο κάνει ήδη τον γύρο των social media.

BREAKING: Police Due operation, ongoing at Frankfurt international airport, suspect seen on floor with heavily armed police surrounding him.

(Credit: @Onimuh_ ) pic.twitter.com/1yZl0HqKPL