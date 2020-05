Έκκληση Φον Ντερ Λάιεν για συμφωνία στην πρόταση της Κομισιόν – Τι απαντά στους «4»

Έκκληση για συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα συνέλθει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ταμείο "Next Generation EU", απηύθυνε μιλώντας στον Τύπο στις Βρυξέλλες, η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Βρυξέλλες, του Θανου Αθανασίoυ

Η ίδια σημείωσε ότι μελέτησε αρκετά την πρόταση των τεσσάρων χωρών που είχαν αντιδράσει στο προηγούμενο γαλλογερμανικό σχέδιο και ξεκαθάρισε ότι η πρόταση της Κομισιόν απαντάει στα περισσότερα από τα αιτήματά τους.

H ίδια μιλώντας στον Τύπο σημείωσε ότι είχε πολλαπλές επαφές και συζητήσεις με τα Κράτη Μέλη για να συντάξει την πρόταση, ώστε να σιγουρευτεί ότι έχει αυξημένες πιθανότητες έγκρισης. Ωστόσο εξήγησε ότι τόσο η αναλογία δανείων - κονδυλίων, όσο και το ύψος του ταμείου και του ΠΔΠ, προφανώς θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης για τα κράτη μέλη.

Νωρίτερα, απευθυνόμενη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε προειδοποιήσει ότι "τα πράγματα που θεωρούμε δεδομένα αμφισβητούνται: υπάρχει η ενιαία αγορά που πρέπει να ανακάμψει και υπάρχουν τέσσερις ελευθερίες που πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως".

Όπως σημείωσε "η κρίση έχει τεράστιες εξωτερικές επιπτώσεις και διαχύσεις μεταξύ των χωρών. Κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να διορθωθεί από μια μόνο χώρα".

Ξεκαθάρισε δε ότι "η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μοναδική θέση για να μπορέσει να επενδύσει σε μια συλλογική ανάκαμψη και ένα κοινό μέλλον".

"Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Κομισιόν προτείνει σήμερα ένα νέο μέσο ανάκαμψης, το οποίο ονομάζεται Νext Generation EU - αξίας 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, πάνω από έναν ανανεωμένο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 1,1 τρισεκατομμυρίων ευρώ", 1,85 τρισεκατομμύρια ευρώ συνολικά στις σημερινές προτάσεις. Όπως επεσήμανε μαζί με τα τρία δίκτυα ασφαλείας των 540 δισεκατομμυρίων ευρώ αυτό θα οδηγούσε την συνολική προσπάθειά στα 2,4 τρισεκατομμύρια ευρώ συνολικά.

"Το Next Generaltion EU θα αποκαταστήσει και θα ανοικοδομήσει την ενιαία μας αγορά - αυτή τη μεγάλη πηγή καινοτομίας, ευημερίας και ευκαιριών. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν σε τεχνολογίες που θα πυροδοτήσουν την ανάκαμψη μέσω νέων καινοτομιών και καθαρών βιομηχανιών. To Next Generation EU ενισχύει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Horizon Europe - και θα επενδύσει σε βασικές υποδομές από 5G έως ανακαίνιση κατοικιών. Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση σε μια ουδέτερη από το κλίμα οικονομία δεν θα αφήσει κανέναν πίσω. Επομένως θα πολλαπλασιάσει και τη χρηματοδότηση για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης", σημείωσε η Πρόεδρος.

Διευρκίνισε δε ότι το ταμείο "θα βοηθήσει τις απόλυτα υγιείς εταιρείες που έχουν λάβει τις σωστές αποφάσεις και επενδύσεις εδώ και δεκαετίες - αλλά τώρα κινδυνεύουν επειδή οι ανταγωνιστές σε άλλα κράτη μέλη έχουν καλύτερη πρόσβαση σε δημόσια ή ιδιωτικά χρήματα για να πάρουν νέα κεφάλαια".

"Θα επενδύσει σε βασικές ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τεχνολογίες για να καταστήσει τις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού πιο ανθεκτικές. Θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα παραμείνει στην αιχμή σε βασικούς τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, κ.α. Και η Ε.Ε. επόμενης γενιάς θα βοηθήσει τα συστήματα υγείας μας να είναι πιο ανθεκτικά στις μελλοντικές κρίσεις", εξήγησε.

"Συνολικά, η Κομισιόν θα συγκεντρώσει 750 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το σύνολο αυτό, 500 δισεκατομμύρια ευρώ θα διανεμηθούν σε επιχορηγήσεις και 250 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια προς τα κράτη μέλη", ανέφερε.

"Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: Αυτές οι επιχορηγήσεις αποτελούν κοινή επένδυση στο μέλλον μας. Δεν έχουν καμία σχέση με τα προηγούμενα χρέη των κρατών μελών. Θα διοχετευθούν μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και αυτό θα περιορίσει τη συνεισφορά κάθε χώρας σύμφωνα με έναν καθορισμένο τύπο. Οι επιχορηγήσεις θα είναι σαφείς επενδύσεις στις ευρωπαϊκές μας προτεραιότητες: ενίσχυση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μας, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ανθεκτικότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Κομισιόν θα προτείνει επιπλέον έναν αριθμό νέων ιδίων πόρων, που θα μπορούσαν να βασίζονται στην προγραμματισμένη επέκταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών, θα μπορούσαν να βασίζονται σε νέο φόρο επί του C02 για να αντισταθμίσουν τις εισαγωγές φθηνών προϊόντων από το εξωτερικό που βλάπτουν το κλίμα, ή έναν νέο ψηφιακό φόρο", ξεκαθάρισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

"Σήμερα είναι η ώρα να γράψουμε το κεφάλαιο της γενιάς μας στην ιστορία και να κάνουμε ένα άλλο θαρραλέο βήμα προς μια ισχυρότερη Ένωση", κατέληξε.