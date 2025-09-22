Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λόγω παρουσίας drones στον εναέριο χώρο - Real.gr

Γίνεται εκτροπή των πτήσεων σε κοντινά αεροδρόμια της Κοπεγχάγης.

Δύο μεγάλα drones στον εναέριο χώρο υποχρέωσαν τους υπεύθυνους του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης να το κλείσουν. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters τα ραντάρ του αεροδρομίου Kastrup εντόπισαν δύο μεγάλα drones και έχει ήδη γίνει εκτροπή έντεκα πτήσεων σε αεροδρόμια κοντά στην πρωτεύουσα της Δανίας.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις έχουν διακοπεί από τις 20.26, τοπική ώρα. Τουλάχιστον 11 πτήσεις έχουν κατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης στην περιοχή του αεροδρομίου η παρουσία της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα ισχυρή.