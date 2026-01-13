Έκλεισε το αεροδρόμιο της Βιέννης λόγω παγετού, «πολύ περιορισμένη λειτουργία» στο αεροδρόμιο της Πράγας - Real.gr

Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίσθηκε στους διαδρόμους προσαπογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε.
❌🛫 Der Viennaairport ist wegen des Glatteises aktuell gesperrt. Ein dicker Eispanzer ❄️ hat sich auf dem Vorfeld und den Rollwegen gebildet, sodass kein sicherer Flugbetrieb stattfinden kann.
— WetterOnline Austria (@WetterOnline_AT) January 13, 2026
Παγωμένη βροχή ανάγκασε εξάλλου το Αεροδρόμιο της Πράγας σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.
Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.
Václav Havel Airport Prague is currently operating only in a very limited mode. Due to intense freezing rain, arrivals are being restricted to allow for de-icing of the main runway, taxiways, and aircraft stands. These arrival restrictions will cause flight delays throughout the… pic.twitter.com/MO2NJ1J3rE
— Prague Airport (@PragueAirport) January 13, 2026