Έκλεισε η συμφωνία για το Brexit: To ανακοίνωσαν Γιούνκερ και Τζόνσον - Τι αναφέρει

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Η Συμφωνία θα τεθεί υπόψιν των 28 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ προς επικύρωση σήμερα και στη συνέχεια θα πάρει το δρόμο των κοινοβουλευτικών εγκρίσεων.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντ.Τουσκ θα απευθυνθεί στον Τύπο στις 13:50 (τοπική ώρα Βρυξελλών για το ίδιο θέμα).

To περιεχόμενο της αναθεωρημένης συμφωνίας ΕΕ- ΗΒ έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν

H Koμισιόν συνιστά και επίσημα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (της σύνθεση τους άρθρου 50) να εγκρίνει τη συμφωνία που επετεύχθη σε επίπεδο διαπραγματευτών σχετικά με τη Συμφωνία Αποχώρησης (ΣΑ), συμπεριλαμβανομένου ενός αναθεωρημένου πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία / Βόρειο Ιρλανδία (μέχρι πρότινος γνωστό ως "backstop") και να εγκρίνει μια αναθεωρημένη πολιτική δήλωση σχετικά με το πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνίας ΕΕ- Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμφωνία αυτή προστατεύει πλήρως την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και αποφεύγει κάθε ρυθμιστικό και τελωνειακό έλεγχο στα σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Σε ότι αφορά την αναθεωρημένη πολιτική δήλωση, η κύρια αλλαγή στην Πολιτική Δήλωση αναφέρεται στις μελλοντικές οικονομικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η σημερινή βρετανική κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο βασισμένο σε Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (FTA).

Νέο στοιχείο ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα "νέο μηχανισμό "συναίνεσης", ο οποίος θα δώσει στα μέλη της Συνέλευσης της Βόρειας Ιρλανδίας αποφασιστική φωνή για τη μακροπρόθεσμη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ στη Βόρειο Ιρλανδία. Η Κομισιόν θα βρίσκεται σε στενή επαφή με την ιρλανδική κυβέρνηση σε αυτό το σημείο.

"Η λύση αυτή ανταποκρίνεται στις μοναδικές συνθήκες που επικρατούν στη νήσο της Ιρλανδίας με στόχο την προστασία της ειρήνης και της σταθερότητας", αναφέρει η Κομισιόν. Το αναθεωρημένο πρωτόκολλο παρέχει μια νομικά επιχειρησιακή λύση που αποφεύγει τα σκληρά σύνορα στη νήσο της Ιρλανδίας, προστατεύει την οικονομία του συνόλου των νησιών και τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής (Μπέλφαστ) σε όλες τις διαστάσεις της και διασφαλίζει την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς.

"Όλα τα άλλα στοιχεία της συμφωνίας απόσυρσης παραμένουν αμετάβλητα ως προς την ουσία, σύμφωνα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2018", ξεκαθαρίζει η Κομισιόν.

"Η ΣΑ περιέχει ασφάλεια δικαίου για τα δικαιώματα των πολιτών, τον οικονομικό διακανονισμό, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2020, τη διακυβέρνηση, τα πρωτόκολλα για το Γιβραλτάρ και την Κύπρο, καθώς και μια σειρά άλλων ζητημάτων διαχωρισμού" ξεκαθαρίζεται.

H Kομισιόν ζητά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη συγκατάθεσή του για τη συμφωνία αυτή, σε συνέχεια των εντατικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κομισιόν και των διαπραγματευτών του Ηνωμένου Βασιλείου τις τελευταίες ημέρες.

Αναλυτικά η αναθεωρημένη πολιτική δήλωση προβλέπει ότι η Βόρειος Ιρλανδία "θα παραμείνει ευθυγραμμισμένη με ένα περιορισμένο σύνολο κανόνων σχετικά με την ενιαία αγορά της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία σκληρών συνόρων: η νομοθεσία για τα εμπορεύματα, οι υγειονομικοί κανόνες για τους κτηνιατρικούς ελέγχους, εμπορία, ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης όσον αφορά τα εμπορεύματα, καθώς και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις".

Όσον αφορά τα τελωνεία, το ενιαίο τελωνειακό έδαφος ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, όπως συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2018, αφαιρέθηκε από το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία/ Βόρεια Ιρλανδία, κατόπιν αιτήματος της σημερινής βρετανικής κυβέρνησης.

Οι διαπραγματευτές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου βρήκαν τώρα έναν νέο τρόπο επίτευξης του στόχου της αποφυγής τελωνειακών συνόρων στη νήσο της Ιρλανδίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει μέρος του τελωνειακού εδάφους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σημειώνεται ότι η κύρια αλλαγή στην Πολιτική Δήλωση αναφέρεται στις μελλοντικές οικονομικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η σημερινή βρετανική κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο βασισμένο σε Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (FTA).

Η πολιτική δήλωση προβλέπει μια φιλόδοξη ΣΕΣ με μηδενικούς δασμούς και ποσοστώσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αναφέρει ότι οι ισχυρές δεσμεύσεις για ισότιμους όρους ανταγωνισμού πρέπει να διασφαλίζουν τον ανοικτό και δίκαιο ανταγωνισμό. Η ακριβής φύση των δεσμεύσεων θα είναι ανάλογη με τη φιλοδοξία της μελλοντικής σχέσης και θα λαμβάνει υπόψη την οικονομική συνδεσιμότητα και τη γεωγραφική εγγύτητα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εναπόκειται τώρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) να εγκρίνει την αναθεωρημένη Συμφωνία Απόσυρσης στο σύνολό της, καθώς και να εγκρίνει την αναθεωρημένη Πολιτική Διακήρυξη για το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης.

Πριν τεθεί σε ισχύ η ΣΑ, πρέπει να επικυρωθεί από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Για την ΕΕ, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επιτρέψει την υπογραφή της ΣΑ, πριν την αποστείλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συναίνεσή του. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να κυρώσει τη συμφωνία σύμφωνα με τις δικές του συνταγματικές ρυθμίσεις.

Ο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε σχετικά ότι "αυτή η συμφωνία αποτελεί έναν δίκαιο συμβιβασμό μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει τη δέσμευση και την προθυμία και των δύο πλευρών να κάνουν ό, τι είναι καλύτερο για τους πολίτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα έχουμε ένα πρωτόκολλο που εγκρίθηκε και προστατεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα στη νήσο της Ιρλανδίας και προστατεύει πλήρως την ενιαία μας αγορά. Ελπίζω ότι μπορούμε τώρα να το επιτύχουμε πέρα από τη γραμμή και να παρέχουμε την ασφάλεια που αξίζουν τόσο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μας ».

Ο Michel Barnier, ο επικεφαλής διαπραγματευτής παρουσιάζοντας στον Τύπο τη συμφωνία δήλωσε: "είχαμε δύσκολες συζητήσεις τις τελευταίες ημέρες. Καταφέραμε να βρούμε λύσεις που να σέβονται πλήρως την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. Δημιουργήσαμε μια νέα και νομικά λειτουργική λύση για την αποφυγή σκληρών συνόρων και την προστασία της ειρήνης και της σταθερότητας στο νησί της Ιρλανδίας. Είναι μια λύση που λειτουργεί για την ΕΕ, για το Ηνωμένο Βασίλειο και για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία ".

