«Έκλεισε» η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στην Ουάσιγκτον για τις 13 Νοεμβρίου

Κωνσταντινούπολη, της Βάνας Στέλλου

«Είχα μία πολύ καλή συζήτηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν. Με ενημέρωσε ότι αιχμαλώτισαν πολλούς μαχητές του ISIS που είχαν δραπετεύσει κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, μεταξύ αυτών τη σύζυγο και την αδερφή του Μπαγκντάντι. Μιλήσαμε, επίσης, για τα σύνορά τους με την Συρία, την εξάλειψη της τρομοκρατίας, τον τερματισμό των εχθροπραξιών με τους Κούρδους και πολλά ακόμα θέματα. Ανυπομονώ να συναντήσω τον Πρόεδρο Ερντογάν την άλλη Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου στον Λευκό Οίκο».

Just had a very good call with President @RTErdogan of Turkey. He informed me that they have captured numerous ISIS fighters that were reported to have escaped during the conflict – including a wife and sister of terrorist killer al Baghdadi….