Εκλογές στη Γερμανία: Δύο νικητές και ένας χαμένος - Real.gr

Καθαρή νίκη των Χριστιανοδημοκρατών, διπλασιασμό ψήφων για την ακροδεξιά και μεγάλες απώλειες για τους Σοσιαλδημοκράτες «έβγαλε» η κάλπη στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) κερδίζει τις εκλογές με 28,9% (+4,8 από το 2021), μένοντας ωστόσο μακριά από το όριο του 30%.

Στην δεύτερη θέση, όπως έδειχναν και όλες οι δημοσκοπήσεις, βρίσκεται η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 19,9(+9,5), με το υψηλότερο ποσοστό στην 11ετή ιστορία της και στην τρίτη θέση το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 16,2% (-9,5), με την χειρότερη επίδοση της ιστορίας του. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 13% (-1,7), οι οποίοι παρότι συμμετείχαν στην κυβέρνηση κατάφεραν να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους και η Αριστερά με 8,5% (+3,6), η οποία αποτελεί μια από τις εκπλήξεις αυτών των εκλογών, καθώς μέχρι τον τελευταίο μήνα κινείτο κοντά στο 3%, αλλά κατάφερε να ανατρέψει την εικόνα με μια ιδιαίτερα δυναμική και νεανική καμπάνια, με κεντρικό πρόσωπο τη νέα 36χρονη αρχηγό Χάιντι Ράιχινεκ.

Ακριβώς στο όριο εισόδου στη βουλή με 5% (-6,4) βρίσκονται οι Φιλελεύθεροι (FDP), οι οποίοι θα πρέπει ακόμη να περιμένουν για να βεβαιωθούν ότι παραμένουν στην Bundestag, όπως και η νεοσύστατη Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) που βρίσκεται επίσης στο 5% στην πρώτη συμμετοχή της σε εθνικές κάλπες.

Δύο είναι τα σενάρια για το πολιτικό μέλλον στη Γερμανία. Το ένα είναι το επίπεδο σχηματισμού κυβέρνησης, με ποια κόμματα και με ποιους συσχετισμούς θα σχηματίσει ο νέος καγκελάριος κυβέρνηση. Αν έχουμε μία πεντακομματική βουλή, που σημαίνει ότι μένουν έξω τόσο οι Φιλελεύθεροι όσο και το κόμμα της Ζάρα Βάγκενκνεχτ, τότε υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Χριστιανικής Ένωσης με τους Σοασιαλδημοκράτες. Εάν όμως μπουν τα κόμματα αυτά στη βουλή τότε θα χρειαστεί και τέταρτο κόμμα στη συγκυβέρνησης ο Φρίντριχ Μερτς.

«Ο κόσμος έξω δεν περιμένει», δήλωσε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), νικητής των σημερινών εκλογών Φρίντριχ Μερτς και τόνισε την ανάγκη να σχηματιστεί «το συντομότερο δυνατό» κυβέρνηση με «σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

«Ο κόσμος εκεί έξω δεν μας περιμένει και δεν περιμένει μακροχρόνιες συνομιλίες και διαπραγματεύσεις για τον συνασπισμό», δήλωσε ο Μερτς. «Απόψε γιορτάζουμε, αλλά από αύριο δουλεύουμε», σημείωσε από τα κεντρικά γραφεία του κόμματός του στο Βερολίνο, ενώπιον χιλιάδων οπαδών του.

«Η νίκη στις εκλογές δείχνει ότι η Γερμανία είναι «παρούσα ξανά στην Ευρώπη» και θα κυβερνηθεί αξιόπιστα» πρόσθεσε.



Άλις Βάιντελ (AfD): «Πετύχαμε ένα ιστορικό αποτέλεσμα»

Η ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) χαιρέτισε το εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος την Κυριακή, αφού τα exit polls του έδωσαν ποσοστό ρεκόρ 19,5-20% των ψήφων. «Πετύχαμε ένα ιστορικό αποτέλεσμα», δήλωσε η κορυφαία υποψήφια του κόμματος Άλις Βάιντελ στους επευφημούντες οπαδούς της στη βραδιά των εκλογών του AfD στο Βερολίνο, προσθέτοντας ότι το αντιμεταναστευτικό κόμμα έχει πλέον “εδραιωθεί” στο πολιτικό τοπίο.

«Εμείς ως μοναδικό κόμμα διπλασιαστήκαμε σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Διπλασιάσαμε τη δύναμή μας» ανέφερε μετά την ανακοίνωση των exit polls.

«Ήθελαν να μας διχοτομήσουν, αλλά έγινε ακριβώς το αντίθετο και θα πρέπει να πω το εξής: Προσπαθούμε πάντοτε να έχουμε μία συμμετοχή στην κυβέρνηση, διότι η θέληση του λαού, η θέληση της Γερμανίας θα πρέπει να υλοποιηθεί και μία συμμετοχή μας στην κυβέρνηση θα είναι στόχος μας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την επιθυμία του λαού» πρόσθεσε.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς αναγνώρισε την ήττα του την Κυριακή και συνεχάρη τον συντηρητικό αντίπαλό του Φρίντριχ Μερτς. «Αυτό είναι ένα πικρό εκλογικό αποτέλεσμα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, είναι επίσης μια εκλογική ήττα», δήλωσε ο Σολτς σε μια πρώτη αντίδραση. «Συγχαρητήρια για το εκλογικό αποτέλεσμα», είπε σε σχόλια που απευθύνονταν προς τον Μερτς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο σήμερα για μια «μεγάλη μέρα για τη Γερμανία» μετά τη νίκη των συντηρητικών στις γερμανικές βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη θεαματική άνοδο της ακροδεξιάς.

«Είναι μια μεγάλη μέρα για τη Γερμανία και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», χαιρέτισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social, καθώς οι συντηρητικοί του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και του συμμάχου τους της Βαυαρίας, της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), λαμβάνουν ποσοστό σχεδόν 29%. «Όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο λαός της Γερμανίας κουράστηκε από την ατζέντα που δεν έχει κοινή λογική, ειδικά για την ενέργεια και τη μετανάστευση», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

«Μια αποφασιστική νίκη για την πολιτική μας οικογένεια, για τη Γερμανία και για την Ευρώπη» χαρακτήρισε τα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στα αγγλικά στο Χ. Ο κ.Μητσοτάκης συνεχάρη τον πρόεδρο του CDU Φρίντριχ Μερτς και προσέθεσε: «Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: θα είστε ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας».

A decisive victory for our political family, for Germany, and for Europe. Congratulations @_FriedrichMerz! One thing is clear: you will be Germany’s next chancellor.

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) February 23, 2025