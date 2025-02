Εκλογές στη Γερμανία: «Πώς ο Μερτς κατάφερε να γίνει καγκελάριος σε 31 ημέρες» - Real.gr

Aκριβώς ένα μήνα πριν από τις γερμανικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου, ο Φρίντριχ Μερτς επισημοποίησε, μιλώντας σε ομάδα μελών της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) ότι αποφάσισε πιο σκληρή γραμμή για τη μετανάστευση και ξεκαθάρισε ότι «δεν θα αποθαρρυνόταν ακόμα κι αν αυτό σήμαινε, για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας, να στηριχθεί σε ψήφους της ακροδεξιάς», αναφέρει δημοσίευμα του Politico, υπό τον τίτλο «Πώς ο Μερτς κατάφερε σε 31 ημέρες να γίνει καγκελάριος».

Μόλις μία ημέρα πριν είχε πραγματοποιηθεί η φονική επίθεση στη μικρή πόλη Ασάφενμπουργκ της Φρανκονίας όταν ένας 28χρονος Αφγανός, αιτών άσυλο, επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς σε δημόσιο πάρκο.

Εκείνη την ημέρα, ο Μερτς φέρεται να μίλησε για «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Τις προηγούμενες εβδομάδες η δημόσια υποστήριξη στο κόμμα του είχε πέσει από το 35% στο 28% και η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έβλεπε τα ποσοστά της να ανεβαίνουν σε πρωτοφανή επίπεδα.

O κίνδυνος να αποτύχει ήταν τεράστιος αφού ήξερε ότι ορισμένοι κεντρώοι ψηφοφόροι θα μπορούσαν να είναι τόσο τρομοκρατημένοι που ίσως επέστρεφαν σε άλλα κυριάρχα κόμματα ενώ γνώριζε επίσης ότι η κίνησή του αυτή θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί από κάποιους ως σύμπλευση με το AfD.

Συντηρητικοί πολιτικοί εκμυστηρεύτηκαν στο Politico ότι ήταν επίσης μέρος μιας υπολογισμένης προσπάθειας για να ξανακερδηθούν οι ψηφοφόροι που είχαν αυτομολήσει προς την ακροδεξιά.

Το στοίχημα κερδήθηκε με την πρωτιά της συμμαχίας CDU/CSU του Μερτς, αλλά το AfD στη δεύτερη θέση με ποσοστό λίγο περισσότερο από 20%, είναι πλέον Αξιωματική Αντιπολίτευση.

Παρά τις άμεσες αντιδράσεις που δέχτηκε στα μέσα ενημέρωσης και από αριστερά κόμματα, το CDU ευθυγραμμίστηκε σχεδόν ομόφωνα πίσω από τον Μερτς. Ακόμη και η σπάνια δημόσια κριτική από την πρώην καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, η οποία είπε ότι θεωρούσε την απόφαση του Μερτς «λάθος», δεν ήταν τόσο έντονη ώστε να να κλονίσει το εσωτερικό του κόμματος.

Βουλευτής του ακροδεξιού AfD, σχολίασε ωστόσο, ότι «ξαφνικά οι θέσεις του κόμματος αποδείχθηκαν σωστές».

Αλλά κόμματα θεώρησαν την προθυμία του Μερτς να περάσει νομοθεσία με τη βοήθεια του AfD ως άμεση αντίφαση με όσα είχε υποσχεθεί τον περασμένο Νοέμβριο.

Οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Πράσινοι, που ήταν μαζί στην κυβέρνηση από το 2021, συνειδητοποίησαν ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει και τις ίδιες, ξεκινώντας επίθεση κατά του Μερτς, κατηγορώντας τον για αναξιοπιστία. Ωστόσο, εντός του SPD, η θέση του Σολτς ήταν τόσο εύθραυστη που μερικά μέλη σκέφτηκαν να τον αντικαταστήσουν με τον πιο δημοφιλή συνάδελφό του, τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Οι Πράσινοι, τύπωσαν νέες αφίσες κατά την εκστρατεία που απεικόνιζαν τον ηγέτη των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ ως την πιο αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή.

Και ενώ η Γερμανία προετοιμαζόταν για τις εκλογές και τα γερμανικά κόμματα ήταν όλα επικεντρωμένα στο ζήτημα της μετανάστευσης, η νέα κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον δια στόματος του αντιπροέδρου της Τζέι Ντι Βανς αποδοκίμασε τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Σε μια καυστική ομιλία ο Βανς αναφερόμενος σε μια ακόμη θανατηφόρα επίθεση που έλαβε χώρα στο Μόναχο νωρίτερα εκείνη την ημέρα, κατήγγειλε τους ευρωπαίους ηγέτες ότι άνοιξαν «την πύλη σε εκατομμύρια ανεξέλεγκτους μετανάστες».

Μόλις την τελευταία μέρα της προεκλογικής εκστρατείας, η εξωτερική πολιτική βρέθηκε στην κορυφή της ατζέντας των υποψηφίων.

Ο Μερτς προειδοποίησε δύο ημέρες πριν από τις εκλογές ότι η Ευρώπη δεν μπορούσε πλέον να βασίζεται στην αμερικανική προστασία.

«Μπορούμε πραγματικά να επιτύχουμε την ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ», είπε λίγο μετά τη διακήρυξη της νίκης το βράδυ της Κυριακής. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, «είναι σαφές ότι οι Αμερικανοί, τουλάχιστον αυτό το τμήμα των Αμερικανών, αυτή η κυβέρνηση, αδιαφορούν σε μεγάλο βαθμό για τη μοίρα της Ευρώπης».

Μετά το στοίχημα που έβαλε ο Μερτς με αφορμή την επίθεση στο Ασάφενμπουργκ η μετανάστευση έγινε το ζήτημα που έδωσε ώθηση στην εκστρατεία. Αλλά η νέα κυβέρνηση θα δυσκολευτεί να αγνοήσει τους γεωπολιτικούς σεισμούς την ώρα που όλοι τους αγνοούσαν και κοιτούσαν αλλού», καταλήγει το δημοσίευμα.

