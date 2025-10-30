Εκλογές στην Ολλανδία - Βίλντερς: Ελπίζαμε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα - Real.gr

Quantcast
Εκλογές στην Ολλανδία – Βίλντερς: Ελπίζαμε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα

04:00, 30/10/2025
Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Χέερτ Βίλντερς παραδέχτηκε απόψε ότι ήλπιζε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα, τις οποίες κερδίζει ένα κεντρώο κόμμα, ενώ το δικό του Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) υποβιβάζεται στη δεύτερη θέση, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν έξω από τα εκλογικά τμήματα.

“Οι ψηφοφόροι εκφράστηκαν. Ελπίζαμε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά μείναμε πιστοί στις ιδέες μας”, δήλωσε ο Βίλντερς μέσω της πλατφόρμας X.

Ο Βίλντερς δήλωσε ωστόσο ότι “25 έδρες θα ήταν το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει ποτέ. Παραμένουμε ένα μεγάλο κόμμα στην Ολλανδία. Πιθανότατα δεν θα είμαι στην κυβέρνηση εάν επιβεβαιωθεί ότι το D66 είναι ο νικητής των εκλογών”.

