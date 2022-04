Εκλογές στη Γαλλία- Μακρόν: «Να βάλουμε τέλος στην ακροδεξιά»

«Καλώ όλους εκείνους που επί έξι χρόνια και μέχρι σήμερα το βράδυ έχουν δεσμευτεί να εργαστούν δίπλα μου, να ξεπεράσουν τον εαυτό τους να ενωθούν σε ένα μεγάλο κίνημα δράσης στο πλευρό μου», συνέχισε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Θέλω να χαιρετίσω όλους τους συνυποψηφίους που έδωσαν τον αγώνα στον πρώτο γύρο. Παρακαλώ χειροκροτήστε τους. Από την αρχή και πάντα υπερασπιζόμαστε τις πεποιθήσεις με δύναμη, αλλά σεβόμενοι τον καθένα. Σας ευχαριστώ για αυτό».

Στη συνέχεια ζήτησε και από όσους δεν τον ψήφισαν να σταθούν στο πλευρό του στον β’ γύρο και να βάλουν «φρένο» στην ακροδεξιά, όπως μεταδίδει το Reuters. Παράλληλα, έθεσε σαν προσωπικό του στόχο να πείσει όσους απείχαν ή στράφηκαν σε ακραίες «φωνές» όπως αυτή της Λεπέν και του Ζεμούρ.

Mελανσόν: «Μην ψηφίσετε Λεπέν στον δεύτερο γύρο»

Παράλληλα, να μην ψηφίσουν την Μαρίν Λεπέν, κάλεσε ο Ζαν Λικ Μελανσόν, ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία.

Ο υποψήφιος της Αριστεράς, οι ψηφοφόροι του οποίου αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των εκλογών στις 24 Απριλίου, δεν έδειξε ανοιχτά τη στήριξή του στον Εμανουέλ Μακρόν, αλλά κάλεσε τους ψηφοφόρους του να μην δώσουν φωνή στην ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν.

«Μην δώσετε ούτε μια ψήφο στην Μαρίν Λεπέν», είπε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει η Le Figaro.

Λεπέν: «Θα βάλω τη Γαλλία σε τάξη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια»

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς εξέφρασε ένα μεγάλο ευχαριστώ, με μεγάλη μετριοφροσύνη, όπως είπε, και αναλαμβάνοντας την ευθύνη μίας νέας ελπίδας για τη χώρα, «ότι θα σταθούν όρθιες οι δυνάμεις ανόρθωσης της χώρας».

«Ο γαλλικός λαός εκφράστηκε, μου έκανε την τιμή να με φέρει στη δεύτερη θέση, απέναντι στον απερχόμενο πρόεδρο», είπε η Μαρίν Λεπέν, στις πρώτες δηλώσεις της μετά το κλείσιμο της κάλπης στη Γαλλία και την ανακοίνωση των exit polls, που φέρνουν την ίδια και τον Εμανουέλ Μακρόν, στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, με διαφορά που κυμαίνεται μεταξύ 4 και 6 μονάδων.

Όπως είπε, υπάρχουν δυο αντιτιθέμενα οράματα, ενώπιον των οποίων βρίσκονται οι Γάλλοι ψηφοφόροι, που καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην αδικία και την αταξία και την επανένωση γύρω από την κοινωνική δικαιοσύνη.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι θα βάλει τη Γαλλία «σε τάξη» μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ.

«Θέλω αυτές οι 15 ημέρες που έρχονται, να υπάρχει μία τίμια συζήτηση. Απευθύνομαι στον κάθε Γάλλο ψηφοφόρο για να μπορούμε να αποφασίσουμε για όλα τα θέματα, ως πρόεδρος όλων των Γάλλων. Στις 24 Απριλίου παίρνουμε αποφάσεις για τα επόμενα πέντε χρόνια, που θα δεσμεύουν τη Γαλλία για τα επόμενα πενήντα χρόνια, στη μετανάστευση, τον στρατό, το διπλωματικό μέτωπο. Μετά το δεύτερο γύρο, θέλω να είμαι η πρόεδρος όλων των Γάλλων» είπε.

#LIVE ??: "I will fight for the interests of French men and women. I will ensure security for all by listening to what is happening," said @MLP_officiel after she made it to the second round of the #presidentielles2022 ?? pic.twitter.com/LzOA4XJ9Fy