Εκλογές στη Γαλλία - Mελανσόν: «Μην ψηφίσετε Λεπέν στον δεύτερο γύρο»

«Μην δώσετε ούτε μια ψήφο στην Μαρίν Λεπέν», είπε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει η Le Figaro.

Λεπέν: «Επιλέγουμε ανάμεσα στην αδικία και την κοινωνική δικαιοσύνη»

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς εξέφρασε ένα μεγάλο ευχαριστώ, με μεγάλη μετριοφροσύνη, όπως είπε, και αναλαμβάνοντας την ευθύνη μίας νέας ελπίδας για τη χώρα, «ότι θα σταθούν όρθιες οι δυνάμεις ανόρθωσης της χώρας».

Όπως είπε, υπάρχουν δυο αντιτιθέμενα οράματα, ενώπιον των οποίων βρίσκονται οι Γάλλοι ψηφοφόροι, που καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην αδικία και την αταξία και την επανένωση γύρω από την κοινωνική δικαιοσύνη.

«Ο γαλλικός λαός εκφράστηκε, μου έκανε την τιμή να με φέρει στη δεύτερη θέση, απέναντι στον απερχόμενο πρόεδρο», είπε η Μαρίν Λεπέν, στις πρώτες δηλώσεις της μετά το κλείσιμο της κάλπης στη Γαλλία και την ανακοίνωση των exit polls, που φέρνουν την ίδια και τον Εμανουέλ Μακρόν, στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, με διαφορά που κυμαίνεται μεταξύ 4 και 6 μονάδων.

Tι δείχνουν τα πρώτα επίσημα exit polls

Πρόκριση του Εμανουέλ Μακρόν και της Μαρίν Λεπέν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων αφότου έκλεισαν οι κάλπες στη Γαλλία.

Η αποχή στον πρώτο γύρο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία άγγιξε το 26,2%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γαλλικού τηλεοπτικού σταθμού TF1 ο Εμανουέλ Μακρόν συγκεντρώνει το 28,6% των ψήφων έναντι 24,4 % της Μαρίν Λεπέν.

«Έκπληξη» αποτελεί η τρίτη θέση την οποία καταλαμβάνει ο Ζαν Λικ Μελανσόν με 20%.

Αντιστοίχως, σύμφωνα με τον σταθμό Antenne 2 o Mακρόν λαμβάνει 28,1%, η Λεπέν 23,3% και ο Μελανσόν 20%.

According to TF1, Macron was well ahead of Le Pen with 28.6% to her 24.4%. France 2's projection put Macron at 28.1%, ahead of Le Pen with 23.3%.