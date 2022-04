Εκλογές στη Γαλλία: Μεταξύ 24% και 26% προβλέπεται ότι θα είναι η αποχή

Το ποσοστό της αποχής εμφανίζεται να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2017 που ήταν στο 22,2%. Ωστόσο μάλλον θα είναι μικρότερο από το μέγιστο ποσοστό αποχής που έχει σημειωθεί σε πρώτο γύρο γαλλικών προεδρικών εκλογών, δηλαδή από το 28,4% του 2002.

Το ποσοστό συμμετοχής στον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών ήταν 65% στις 17.00 ώρα Γαλλίας (18.00 ώρα Ελλάδας), μικρότερο κατά 4,4 μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2017 (69,42%), σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Η συμμετοχή είναι αντίθετα υψηλότερη κατά 6,5 μονάδες σε σχέση με το 2002 (58,45%), χρονιά ρεκόρ για την αποχή σε έναν πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.

The first round of the presidential elections will be held in #France today.

The main contenders in this election are incumbent President Emmanuel #Macron and right-wing candidate Marine #LePen, who has been accused of ties to #Russia. pic.twitter.com/GnDAxIxEAw