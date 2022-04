Εκλογές στη Γαλλία: Τι δείχνει το πρώτο επίσημο exit poll -Η διαφορά Μακρόν-Λεπέν και η «έκπληξη»

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γαλλικού τηλεοπτικού σταθμού TF1 ο Εμανουέλ Μακρόν συγκεντρώνει το 28,6% των ψήφων έναντι 24,4 % της Μαρίν Λεπέν.

«Έκπληξη» αποτελεί η τρίτη θέση την οποία καταλαμβάνει ο Ζαν Λικ Μελανσόν με 20%.

Αντιστοίχως, σύμφωνα με τον σταθμό Antenne 2 o Mακρόν λαμβάνει 28,1%, η Λεπέν 23,3% και ο Μελανσόν 20%.

According to TF1, Macron was well ahead of Le Pen with 28.6% to her 24.4%. France 2's projection put Macron at 28.1%, ahead of Le Pen with 23.3%.