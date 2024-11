Εκλογές στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ ψήφισε στη Φλόριντα – «Αισθάνομαι πολύ σίγουρος»

Όσο για την περίπτωση που επικρατήσει η Κάμαλα Χάρις, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν έτοιμος να αναγνωρίσει την ήττα του «εάν οι εκλογές είναι δίκαιες», αφήνοντας υπονοούμενα για το ενδεχόμενο εκλογικής νοθείας.

«Εάν χάσω τις εκλογές, εάν οι εκλογές είναι δίκαιες, θα είμαι ο πρώτος που θα το αναγνωρίσει (σ.σ. το αποτέλεσμα). Μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είναι δίκαιες», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις προέβλεπαν πως η αναμέτρηση Τραμπ-Χάρις θα είναι εξαιρετικά αμφίρροπη.

