Εκλογές στις ΗΠΑ: Παίρνουν μέτρα ασφαλείας για το ενδεχόμενο ταραχών - Κάγκελα, drones και ελεύθεροι σκοπευτές

Καθώς οι Αμερικανοί καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της Δημοκρατικής Κάμαλα Χάρις και του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία της χώρας, οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο να σημειωθούν βίαια επεισόδια έχουν ωθήσει αξιωματούχους να λάβουν σειρά μέτρων προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια τόσο κατά την ημέρα των εκλογών όσο και τις επόμενες.

#Washington preparing for Nov 5 US presidential election

Protective fences are being erected at the White House, the Capitol and the Harris residence

Owners of nearby offices, cafes and shops are also boarding up doors and windows in case of possible riots, local media write pic.twitter.com/lQg21Q2AMe