Eκλογικό χαστούκι για τους Εργατικούς του Στάρμερ- Έχασαν ιστορικό προπύργιό τους στην Ουαλία - Real.gr

Eκλογικό χαστούκι για τους Εργατικούς του Στάρμερ- Έχασαν ιστορικό προπύργιό τους στην Ουαλία

13:00, 24/10/2025
Το κυβερνών Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας υπέστη βαριά εκλογική ήττα σήμερα στην Ουαλία, ένα από τα παραδοσιακά του προπύργια, αποτέλεσμα που υπογραμμίζει την απειλή την οποία συνιστά το Κόμμα Μεταρρύθμισης (Reform UK) καθώς η κυβέρνηση αγωνίζεται να αναζωογονήσει την οικονομία και να μειώσει τους φόβους για τη μετανάστευση.

Οι Εργατικοί του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ έχασαν την έδρα για το Κερφίλι στο κοινοβούλιο της Ουαλίας στις επαναληπτικές εκλογές από το κεντροαριστερό εθνικιστικό κόμμα Πλάιντ Κάμρι (Plaid Cymru) και κατέλαβαν την τρίτη θέση, πίσω από το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

“Δεν κρύβω πόσο απογοητευτικό είναι το αποτέλεσμα”, δήλωσε ο υπουργός των Εργατικών Νικ Τόμας-Σίμοντς στο Sky News.

“Αντιμετωπίζουμε το αποτέλεσμα με ταπεινοφροσύνη, ακούμε”, σχολίασε.

Το Πλάιντ Κάμρι κέρδισε το 47% των ψήφων ενώ το Reform το 36% και οι Εργατικοί το 11%.

Οι επαναληπτικές εκλογές κρίθηκαν απαραίτητες μετά τον θάνατο Εργατικού βουλευτή και προηγήθηκαν των επικείμενων εκλογών για το κοινοβούλιο της Ουαλίας, τον Μάιο, που θα κρίνουν την έκταση της πτώσης των Εργατικών στην Ουαλία.

“Οι Εργατικοί βρίσκονται σε πολύ δεινή θέση στην Ουαλία και αυτό απλώς επιβεβαιώνει την ευρύτερη εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο”, δήλωσε στο BBC ο δημοσκόπος Τζον Κέρτις.

Οι δημοσκοπήσεις που επικεντρώνονται στις εκλογές για το βρετανικό κοινοβούλιο δείχνουν ότι η δημοτικότητα των Εργατικών έχει υποχωρήσει πολύ πίσω από το Reform UK από τον Ιούλιο που 2024 που σημείωσαν σαρωτική νίκη.

“Το Reform θα απογοητευτεί που ήρθε δεύτερο με 36% αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε με την ιδέα ότι αυτό, με κάποιο τρόπο, δείχνει ότι έδυσε το άστρο του Νάιτζελ Φάρατζ”, σχολίασε ο Κέρτις.

Οι εκλογές για το βρετανικό κοινοβούλιο δεν αναμένονται πριν από το 2029.

