Εκνευρισμένος ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε πως ζήτησε από τις ΗΠΑ πυραύλους κρουζ - «Ήταν εμπιστευτική πληροφορία» - BINTEO

«Αυτή είναι πληροφορία που είχε εμπιστευτικό χαρακτήρα» και το ζήτημα συζητήθηκε «ανάμεσα στην Ουκρανία και τον λευκό Οίκο», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στην ισλανδική πρωτεύουσα Ρέικιαβικ.

Δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το αίτημά του για την προμήθεια των πυραύλων αυτών διέρρευσε στον Τύπο.

«Πώς θα πρέπει να εκλάβουμε τα μηνύματα αυτά; Σημαίνει αυτό πως δεν υπάρχει τίποτε εμπιστευτικό (στις συνομιλίες) μεταξύ συμμάχων;» διερωτήθηκε.

#Zelenskyy: #Tomahawk missiles were confidential information between #Ukraine and the #WhiteHouse. #USA

