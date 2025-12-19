Εκουαδόρ: Η στιγμή της εκτέλεσης του ποδοσφαιριστή Πινέιντα και της συζύγου του - Σοκαριστικό βίντεο - Real.gr

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιντα δολοφονήθηκε από αγνώστους στον Ισημερινό, ενώ στην ίδια επίθεση σκοτώθηκε και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγωδία συνέβη την Τετάρτη, έξω από ένα κατάστημα, και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνονται δύο άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους να πλησιάζουν τον Πινέιντα, με τα όπλα στραμμένα πάνω του, ενώ ο ποδοσφαιριστής σηκώνει τα χέρια του σαν να ζητάει έλεος.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι δράστες πυροβολούν τον Πινέιντα και τη σύζυγό του, με αποτέλεσμα και η μητέρα του ποδοσφαιριστή να τραυματιστεί από τα πυρά.

El momento en que sicarios asesinaron a balazos a un futbolista del Barcelona de Ecuador https://t.co/BUdqqMhE5F 🎥Una cámara de seguridad captó el momento en que dos personas atacaron a Mario Pineida y a su mujer. pic.twitter.com/cXlOveyFmB — Sepa Más (@Sepa_mass) December 19, 2025

Το υπουργείο Εσωτερικών του Ισημερινού επιβεβαίωσε τον θάνατο του Πινέιδα χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Η Μπαρτσελόνα ντε Γκουαγιακίλ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι οπαδοί της είναι λυπημένοι από τον θάνατο του Πινέιδα.