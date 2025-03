Εκρέμ Ιμάμογλου: «Δεν μπορείτε και δεν πρέπει να μείνετε σιωπηλοί» - Real.gr

Η ανάρτηση του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης στο Χ.

«Δεν μπορείτε και δεν πρέπει να μείνετε σιωπηλοί», έγραψε στο Χ ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου σε σημερινή ανάρτηση στην οποία φαίνεται ότι κατηγορεί τον Ταγίπ Ερντογάν για διαφθορά και καλεί τα μέλη του κυβερνώντος κόμματος και την τουρκική δικαιοσύνη να αντιταχθούν στην αδικία.

Την ίδια στιγμή οι διαδηλωτές κινητοποιούνται για δεύτερη μέρα σήμερα για να καταγγείλουν «πραξικόπημα», μετά την σύλληψη του ηγέτη της τουρκικής αντιπολίτευσης για «διαφθορά» και «τρομοκρατία».

«Τα γεγονότα αυτά έχουν ξεπεράσει τα κόμματά μας και τα πολιτικά ιδεώδη μας. Η διαδικασία αφορά τώρα την χώρα μας, κυρίως τις οικογένειές σας. Ηρθε η μέρα για να μιλήσετε», έγραψε ο Εκρέμ Ιμάμογλου.

Διαδηλώσεις φοιτητών πολλών πανεπιστημίων της Κωνσταντινούπολης έχουν ήδη αρχίσει από το μεσημέρι σε πολλά σημεία της πόλης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου και την ακύρωση του πανεπιστημιακού του πτυχίου, που θα του κλείσει τον δρόμο προς την προεδρία.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης επρόκειτο να ορισθεί την Κυριακή υποψήφιος του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) για τις προεδρικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το 2028. Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα και πέρασε την νύκτα κρατούμενος μαζί με τα περισσότερα των 80 πρόσωπα που συνελήφθησαν μαζί του.

Η Πλατεία Ταξίμ και το γειτονικό Πάρκο Γκεζί, οι κεντρικοί χώροι όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Κωνσταντινούπολη, παραμένουν αποκλεισμένοι από τις δυνάμεις της αστυνομίας με οδοφράγματα, ενώ σχετική απαγόρευση πρόσβασης στα σημεία αυτά εξέδωσε και ο κυβερνήτης της πόλης.

Η πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Χ και το WhatsApp είναι και σήμερα μπλοκαρισμένη στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την πλατφόρμα εποπτείας του Ιντερνετ Free Web Turkey. Και ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγιά ανακοίνωσε στο Χ την σύλληψη 37 χρηστών του Ιντερνετ για «προκλητικά μηνύματα» στα κοινωνικά δίκτυα.

Χθες το βράδυ, παρά το σφοδρό κρύο, πολλές χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συγκεντρώθηκαν για να καταγγείλουν την σύλληψη του δημάρχου φωνάζοντας μεταξύ άλλων: «Ιμάμογλου δεν είσαι μόνος».

Last night, thousands of Istanbulites gathered at Saraçhane Square to demand justice and democracy in Türkiye.

United by a strong common desire for a better future, a nation’s will becomes unstoppable. pic.twitter.com/rbyy7jW1E9

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) March 20, 2025