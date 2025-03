Εκρέμ Ιμάμογλου: Η φωνή του ακούστηκε στο μετρό της Κωνσταντινούπολης - «Θα κερδίσουμε αυτό τον πόλεμο» - Real.gr

Η φωνή του δημάρχου του μητροπολιτικού δήμου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ακούστηκε σε σταθμούς του μετρό της πόλης.

Στο μήνυμα που μεταδόθηκε, ο Ιμάμογλου ακούγεται να λέει: «Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο ενάντια στο μυαλό που τον κήρυξε ενάντια στη θέληση του λαού, όχι ενάντια σε μένα».

Απευθυνόμενος στον κόσμο, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του μετρό, μέσω του συστήματος ανακοινώσεων, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης είπε επίσης: «Θα δώσουμε στο λαό αυτό που του αξίζει. Σας υπόσχομαι με τιμή και αξιοπρέπεια ότι θα κερδίσω αυτόν τον πόλεμο».

Οι πρώτες εικόνες του Εκρέμ Ιμάμογλου μετά τη σύλληψή του κυκλοφορούν στα social media. Στο βίντεο ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης φαίνεται να βγαίνει από το δικαστήριο και να χαιρετά το πλήθος, φανερά αμήχανος, προσπαθώντας ωστόσο να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου συνελήφθη χθες από το τουρκικό κράτος με κατηγορίες, όπως δωροδοκία και συνδρομή σε τρομοκρατική ομάδα, ένα βήμα που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέκρινε ως «απόπειρα πραξικοπήματος κατά του επόμενου προέδρου».

Παράλληλα το τουρκικό κράτος κατέσχεσε την κατασκευαστική εταιρεία συνιδιοκτησίας του, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Σε ανακοίνωσή του αργά το βράδυ της Τετάρτης, το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε ότι ο έλεγχος της Imamoglu Construction, Trade and Industry διατάχθηκε από το ποινικό ειρηνοδικείο, με βάση τις εκθέσεις έρευνας για οικονομικό έγκλημα.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί ή έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης εις βάρος περισσότερων από 100 ανθρώπων — στενών συνεργατών του Ιμάμογλου, βουλευτών του CHP και διάφορων άλλων.

Μεταξύ αυτών είναι και έξι πρόσωπα που κατηγορούνται για «υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης», του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), του ένοπλου κινήματος των Κούρδων το οποίο πρόσφατα δεσμεύθηκε να καταθέσει τα όπλα.

Ο Ιμάμογλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP είναι ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύλληψή του έγινε λίγες μέρες πριν το κόμμα τον χρίσει υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Θεωρείται ευρέως ως ο ισχυρότερος πολέμιος του Ερντογάν και έχει γίνει στόχος ενός αυξανόμενου αριθμού, όπως λένε οι επικριτές, ψευδών νομικών ερευνών.

Εκατοντάδες αστυνομικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο σπίτι του, είπε ο Ιμάμογλου στο Χ πριν τον πάρουν, με τις αρχές στη συνέχεια να εμποδίζουν για λίγο την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν παρά την έντονη αστυνομική παρουσία στους δρόμους, με εκατοντάδες αστυνομικούς να σπεύδουν γύρω από το Δημαρχείο και να κλείνουν την κεντρική πλατεία Ταξίμ. Ο κυβερνήτης απαγόρευσε όλες τις διαδηλώσεις για τέσσερις ημέρες.

BREAKING:

Thousands of protesters have gathered in Istanbul, Turkey to protest against the arrest of the Mayor of Istanbul and main opposition leader Ekrem Imamoglu.

The man who the opposition was uniting behind for the 2028 pres. election was arrested on corruption charges 🇹🇷 pic.twitter.com/3wTM6y7LcS

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 19, 2025