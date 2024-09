Εκρήξεις βομβητών στον Λίβανο: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Ύστερα από διασταύρωση στοιχείων με όλα τα νοσοκομεία, ο απολογισμός αυξήθηκε σε «12 νεκρούς μεταξύ των οποίων δύο παιδιά» και περιλαμβάνει «από 2.750 έως 2.800» τραυματίες, δήλωσε ο Αμπιάντ σε συνέντευξη Τύπου. Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν 9 νεκροί.

Στους νεκρούς συγκαταλέγονται ένα κορίτσι και ένα αγόρι, καθώς και τέσσερις υγειονομικοί που εργάζονταν σε «ιδιωτικά νοσοκομεία στα νότια προάστια της Βηρυτού», δήλωσε.

Ορισμένοι τραυματίες στην κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά) «μεταφέρθηκαν στη Συρία», ενώ «σε άλλες περιπτώσεις μεταφέρθηκαν στο Ιράν», πρόσθεσε.

Περίπου 750 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας, περίπου 150 στην Μπεκάα και περίπου 1.850 στη Βηρυτό και στα νότια προάστιά της, σύμφωνα με τον υπουργό.

Τα ίχνη οδηγούν από την Ταϊβάν μέχρι τη Βουδαπέστη

Η πυροδότηση χιλιάδων βομβητών με στόχο τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο άφησε πίσω της μια μυστηριώδη διαδρομή από την Ταϊβάν μέχρι την Ουγγαρία, ενώ αύξησε τις ανησυχίες για άλλον έναν πλήρους κλίμακας πόλεμο στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στην υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση και το Ισραήλ.

Η Μοσάντ, η υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, που έχει μακρά ιστορία διενέργειας σύνθετων επιθέσεων σε ξένο έδαφος, τοποθέτησε εκρηκτικά μέσα σε βομβητές που εισήγαγε η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ μήνες πριν από τις χθεσινές πυροδοτήσεις που σκότωσαν 12 ανθρώπους, όπως δήλωσαν υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας του Λιβάνου και μία άλλη πηγή στο Reuters.

Η επιχείρηση ήταν μια άνευ προηγουμένου παραβίαση ασφαλείας της Χεζμπολάχ που είχε αποτέλεσμα χιλιάδες βομβητές να εκραγούν σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, τραυματίζοντας σχεδόν 3.000 ανθρώπους, περιλαμβανομένων πολλών μαχητών της οργάνωσης και του πρεσβευτή του Ιράν στη Βηρυτό.

Η πηγή ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε πως οι βομβητές ήταν από την Gold Apollο με έδρα την Ταϊβάν, ωστόσο η εταιρία ανέφερε σε δήλωσή της πως δεν ήταν αυτή που κατασκεύασε τις συσκευές. Ανέφερε πως κατασκευάστηκαν από μια εταιρία με την ονομασία BAC, η οποία έχει έδρα την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας και διαθέτει άδεια για να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα της.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ έχει υποσχεθεί να ανταπαντήσει στο Ισραήλ, ο στρατός του οποίου αρνήθηκε να σχολιάσει τις εκρήξεις. Οι δύο πλευρές εμπλέκονται σε διασυνοριακές εχθροπραξίες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο.

Ενώ ο πόλεμος στη Γάζα είναι το κύριο σημείο όπου εστιάζει το Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από ενόπλους της Χαμάς, οι εχθροπραξίες κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο έχουν πυροδοτήσει φόβους για περιφερειακή σύγκρουση που θα μπορούσε να εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

«Η Χεζμπολάχ θέλει να αποφύγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Εξακολουθεί να θέλει να αποφύγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Όμως δεδομένης της κλίμακας, του αντίκτυπου στις οικογένειες, στους πολίτες, θα υπάρξει πίεση για ισχυρότερη απάντηση», δήλωσε ο Μοχάναντ Χάγκε Άλι του Carnegie Middle East Center.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της πως «η αντίσταση θα συνεχίσει σήμερα, όπως και οποιαδήποτε άλλη μέρα, τις επιχειρήσεις της για να υποστηρίξει τη Γάζα, τον λαό της και την αντίστασή του που είναι ένας διακριτός δρόμος από τη σκληρή τιμωρία που ο εγκληματίας εχθρός (σ.σ. το Ισραήλ) οφείλει να περιμένει ως απάντηση στη σφαγή που έκανε την Τρίτη».

Η συνωμοσία φαίνεται να εξυφαινόταν εδώ και μήνες, δήλωσαν αρκετές πηγές στο Reuters. Έπεται μιας σειράς δολοφονιών διοικητών και ηγετών της Χεζμπολάχ και της Χαμάς η ευθύνη για τις οποίες αποδίδεται στο Ισραήλ αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα.

Η υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε πως η οργάνωση είχε παραγγείλει 5.000 βομβητές από την Gold Apollo, οι οποίοι όπως λένε αρκετές πηγές εισήχθησαν στη χώρα νωρίτερα φέτος.

Ο ιδρυτής της Gold Apollo Χσου Τσινγκ-Κουάνγκ δήλωσε πως οι βομβητές που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατασκευάστηκαν από μια εταιρία στην Ευρώπη που η Gold Apollo κατονόμασε σε μια ανακοίνωση ως BAC.

«Το προϊόν δεν ήταν δικό μας. Είχε μόνο το δικό μας εμπορικό σήμα πάνω», δήλωσε σήμερα ο Χσου στους δημοσιογράφους στα γραφεία της εταιρίας στην πόλη Νέα Ταϊπέι της βόρειας Ταϊβάν.

Η δηλωμένη διεύθυνση της BAC Consulting στη Βουδαπέστη είναι ένα κτίριο σε δρόμο προαστίου στο οποίο υπάρχουν κυρίως κατοικίες. Η επωνυμία της εταιρίας αναγράφεται σε μια κόλλα A4 κολλημένη στη γυάλινη πόρτα του κτηρίου.

Ένας άνθρωπος στο κτίριο, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε πως η BAC Consulting είναι καταχωρισμένη στη διεύθυνση αλλά δεν έχει φυσική παρουσία εκεί. Η διευθύνουσα σύμβουλος της BAC Consulting Κριστιάνα Μπαρσόνι-Αρτσιντιάκονο αναφέρει στο προφίλ της στο LinkedIn πως έχει εργαστεί ως σύμβουλος για διάφορες οργανώσεις περιλαμβανομένης της UNESCO. Δεν απάντησε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Reuters.

