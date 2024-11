Εκρήξεις ηφαιστείου στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 9 νεκροί - Χωριά καλύφθηκαν από τέφρα και λάβα - ΕΙΚΟΝΕΣ

Λίγο αργότερα ο Ιερώνυμος Λαμαουράν, αξιωματούχος στην περιοχή Ανατολική Φλόρες, έκανε λόγο για τουλάχιστον εννέα νεκρούς, διευκρινίζοντας πως οι ηφαιστειακές εκρήξεις, μετά της οποίες εκλύθηκαν λάβα, τέφρα, πυρακτωμένοι βράχοι και τοξικά αέρια από τον κρατήρα, έπληξαν επτά χωριά ως τώρα.

Το ηφαίστειο Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, στη νήσο Φλόρες, που εκτιμούν ιδιαίτερα οι ξένοι τουρίστες, εξερράγη επανειλημμένα τη νύχτα. Σε οπτικό υλικό που εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο, εικονίζονται χωριά κοντά στο όρος του ηφαιστείου να έχουν καλυφθεί από πυκνό στρώμα ηφαιστειακής τέφρας και κατά τόπους να βρίσκονται στις φλόγες.

Η ινδονησιακή εθνική υπηρεσία ηφαιστειολογίας αύξησε το επίπεδο συναγερμού στο μέγιστο στην περιοχή και παρότρυνε τους κατοίκους και τους τουρίστες να μην επιδοθούν σε καμιά δραστηριότητας σε ακτίνα τουλάχιστον επτά χιλιομέτρων γύρω από τον κρατήρα.

Καταγράφεται «μεγάλη αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας» στο όρος Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, εξήγησε η υπηρεσία σε προειδοποιητικό δελτίο που δημοσιοποίησε σήμερα.

