Εκρήξεις και πυρκαγιά σε ιρανικό τάνκερ στη Σ. Αραβία - Το έπληξαν δύο πύραυλοι, λέει η Τεχεράνη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα και πάλι με την NIOC, την οποία επικαλέστηκε η δημόσια ιρανική τηλεόραση, το τάνκερ έπιασε φωτιά ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από τις σαουδαραβικές ακτές και πετρέλαιο διαρρέει στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση.

Νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nour είχε μεταδώσει ότι όλα τα μέλη του πληρώματος του ιρανικού δεξαμενόπλοιου είναι σώα και αβλαβή και ότι η κατάσταση στο πλοίο είναι υπό έλεγχο.

"Κανένα από τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκε στην έκρηξη (...) η κατάσταση είναι υπό έλεγχο", πρόσθεσε το Nour, ένα πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι από την έκρηξη έχουν υποστεί ζημιά δύο δεξαμενές του τάνκερ.

BREAKING: Iran's state-run news agency, quoting oil tanker owner, says the vessel was hit by 2 rockets off Saudi coast.

Το πρακτορείο ειδήσεων Nour, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι το πλήρωμα του πετρελαιοφόρου είναι σώο και ασφαλές.

«Κανένα μέλος του πληρώματος δεν έχει τραυματιστεί από την έκρηξη (…) η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», επεσήμανε το Nour.

???? Iranian oil tanker #Sinopa was hit by an explosion in the red sea near Jeddah, Saudi Arabia, where experts on board the vessel likely that the explosion was the result of a terrorist act. pic.twitter.com/Susi7X0wuG