Εκρήξεις στον Λίβανο: Πώς παγιδεύτηκαν τα γουόκι τόκι της Χεζμπολάχ

Σε φωτογραφίες των γουόκι τόκι που εξερράγησαν φαίνεται η εγγραφή «ICOM» και «made in Japan». Η Icom ανακοίνωσε ότι έχει σταματήσει την παραγωγή των μοντέλων αυτών εδώ και μία δεκαετία και ότι τα περισσότερα από όσα διατίθενται ακόμη προς πώλησιν είναι πλαστά.

Ο Γιοσίκι Ενομότο, γενικός διευθυντής του τμήματος ασφάλειας και εμπορίου της Icom, δήλωσε στο Reuters ότι είναι ενδεχόμενο παλαιότερη συσκευή Icom να υπέστη μετατροπή για να κατασκευαστεί βόμβα.

