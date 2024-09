Έκρηξη βομβητών στον Λίβανο: Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για «μαζική δολοφονία» - Κατασκευάστηκαν στη Βουδαπέστη

"Ο αγώνας κατά των τρομοκρατικών ενεργειών του (ισραηλινού) καθεστώτος και των απειλών που προκαλεί είναι μια προφανής αναγκαιότητα και η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενεργήσει γρήγορα προκειμένου να αντιμετωπίσει την ατιμωρησία των σιωνιστικών εγκληματικών αρχών", πρόσθεσε ο Καναανί.

Χθες, Τρίτη, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως ο πρεσβευτής του Ιράν στη Βηρυτό, ο Μοζταμπά Αμανί, τραυματίστηκε από έκρηξη ενός βομβητή.

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim διευκρίνισε πως ο διπλωμάτης "τραυματίστηκε στο χέρι και στο πρόσωπο" και πως η συσκευή που εξερράγη ανήκε "σε έναν από τους σωματοφύλακές του".

Σήμερα, η πρεσβεία του Ιράν στη Βηρυτό αρνήθηκε με ανάρτησή της στο X "τις φήμες για τη φυσική κατάσταση και τα προβλήματα όρασης" του πρεσβευτή, προσθέτοντας πως η περιποίηση των τραυμάτων του "προχωρεί καλά".

Ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχοσεΐν Κολιβάντ ανακοίνωσε εξάλλου σήμερα πως η οργάνωσή του έστειλε "συνεργεία διάσωσης και χειρουργούς οφθαλμιάτρους" στον Λίβανο για να περιποιηθούν τους τραυματίες.

"Αν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να μεταφέρουμε στο Ιράν τους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί σοβαρά προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα", πρόσθεσε, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Η Χεζμπολάχ «θα συνεχίσει» τις επιχειρήσεις της για να υποστηρίξει τους Παλαιστινίους στη Γάζα

Το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι «θα συνεχίσει» τις επιχειρήσεις του για να υποστηρίξει τους Παλαιστινίους στη Γάζα, παρά το φονικό κύμα εκρήξεων βομβητών που το στοχοθέτησε και το οποίο απέδωσε στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ δεν σχολίασε αυτές τις εκρήξεις, οι οποίες σημειώθηκαν σε προπύργια της Χεζμπολάχ μερικές ώρες μετά την ισραηλινή ανακοίνωση ότι η χώρα επεκτείνει προς τα βόρεια σύνορά της με τον Λίβανο τους στόχους του πολέμου που διεξάγει εναντίον της παλαιστινιακής Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας.

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ εξήγησε χθες, Τρίτη, ότι «εκατοντάδες μέλη» του κινήματος «τραυματίσθηκαν από την ταυτόχρονη έκρηξη των βομβητών τους» στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον νότιο Λίβανο και στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα.

Η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι το Ισραήλ είναι «πλήρως υπεύθυνο» και διαβεβαίωσε ότι «θα λάβει τη δίκαιη τιμωρία του».

Το κίνημα επανέλαβε σήμερα ότι, παρά την επίθεση αυτή, «θα συνεχίσει» τις επιχειρήσεις του για να υποστηρίξει τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

Η Χεζμπολάχ διευκρίνισε, σε ανακοίνωσή της στο Telegram, πως ο δρόμος αυτός είναι «διακριτός από τον βαρύ απολογισμό που ο εγκληματίας εχθρός (σ.σ.: το Ισραήλ) οφείλει να περιμένει για τη σφαγή που έκανε την Τρίτη».

Η Χαμάς κατήγγειλε από την πλευρά της μια «σιωνιστική τρομοκρατική επίθεση».

Δεκάδες ασθενοφόρα, που μετέφεραν τραυματίες, συνέρρευσαν στα νοσοκομεία της Βηρυτού, της Μπεκάα, καθώς και της Σιδώνας, στον νότιο Λίβανο.

Στα νότια προάστια της Βηρυτού, σκηνές στήθηκαν για να υποδεχθούν κατοίκους που έσπευσαν για αιμοδοσία.

Τραυματίες κείτονταν στη μέση του δρόμου ή ακόμη και στο δάπεδο νοσοκομείου στα νότια προάστια της Βηρυτού. Σε βίντεο, ένας βομβητής φαίνεται να εκρήγνυται στα χέρια ενός άνδρα μέσα στην αγορά.

