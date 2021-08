Έκρηξη έξω από την πύλη του αεροδρομίου της Καμπούλ - Αναφορές για επίθεση αυτοκτονίας - Οι πρώτες εικόνες

Εκρηξη σημειώθηκε στην πύλη του αεροδρομίου της Καμπούλ, όπου χιλιάδες άνθρωποι είναι συγκεντρωμένοι σε μια προσπάθεια να φύγουν από την περιοχή.

Η έκρηξη επιβεβαιώνεται και από το Πεντάγωνο καθώς ο εκπρόσωπος Τύπου Τζον Κίρμπι αναφέρθηκε σε έκρηξη στην πύλη Άμπεϊ στο διεθνές αεροδρόμιο, η οποία συνοδεύτηκε από πυροβολισμούς. "Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έκρηξη σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ", έγραψε στο Twitter ο Κίρμπι, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν έχει σαφείς πληροφορίες για το αν υπάρχουν θύματα.

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται δήλωσε ότι οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση αυτοκτονίας.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

A heavy explosion happened near Kabul airport. Sources confirmed the explosion and said there are no details about the casualties yet.#Kabulairport#kabulAirportExplosion#Afghanistan#Afganistanpic.twitter.com/czibG2mulq — ??Y??I????????? (@GharSanay_78) August 26, 2021