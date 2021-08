Έκρηξη έξω από την πύλη του αεροδρομίου της Καμπούλ - Αναφορές για επίθεση αυτοκτονίας

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται δήλωσε ότι οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση αυτοκτονίας.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.