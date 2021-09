Έκρηξη ηφαιστείου στη Λα Πάλμα: Ανησυχία για την πορεία της λάβας - Εκκενώσεις οικισμών και μεγάλες υλικές ζημιές

Οι υλικές ζημιές είναι όμως εκταταμένες, με τα κατεστραμμένα σπίτια να ξεπερνούν τα 100, ενώ η λάβα αναμένεται να φτάσει στη θάλασσα.

"It sounds like a jet engine." A volcano in Spain's Canary Islands has erupted for the first time in a half-century, and thousands have been evacuated. No injuries have been reported so far.

