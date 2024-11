Έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία: Οι Aρχές θα απομακρύνουν εσπευσμένα 16.000 ανθρώπους από τα σπίτια τους

Το ηφαίστειο, στη Νήσο Φλόρες, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, εξερράγη το βράδυ της Κυριακής και ξανά το βράδυ χθες Δευτέρα. Οι αρχές έχουν θέσει την περιοχή στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού εξαιτίας ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Τις επιχειρήσεις για την εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων δυσχεραίνει το παχύ στρώμα ηφαιστειακής τέφρας σε κάποιους δρόμους, σημείωσε αξιωματούχος.

Ως αυτό το στάδιο, σχεδόν 2.500 από τους 16.000 και πλέον κατοίκους οκτώ χωριών της περιοχής έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενημέρωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς εκπρόσωπος των τοπικών αρχών την περιοχή Ανατολική Φλόρες, ο Ιερώνυμος Λαμαουράν.

???? Lewotobi (Lakilaki) volcano in Indonesia has erupted with force, hurling pyroclastic bombs and volcanic ash across nearby villages.Powerful blasts have ignited multiple homes, while dense ash and gravel have blanketed the area, pushing residents to evacuate for safety. pic.twitter.com/pbiWKIKFe1