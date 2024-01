Έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία: Φωτιά έπιασαν σπίτια του Γκρίνταβικ από τη λάβα - Βίντεο

«Δεν κινδυνεύουν ζωές, αν και υποδομές μπορεί να απειλούνται», έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος της Ισλανδίας Γκούντνι Γιοχάνεσον, προσθέτοντας ότι οι πτήσεις των αεροπλάνων δεν έχουν διακοπεί.

Watch lava from volcanic eruption spill into Icelandic fishing town, setting evacuated houses on fire https://t.co/8VW7IzZtCj

NEW: A volcano has erupted in Iceland sending molten lava towards the town of Grindavík.

Molten rock is spewing out of fissures in the ground.

“Right now, a new fissure opened south of the first fissure from this morning. The new crack is just outside the town limits,” said… pic.twitter.com/OszYgsCWkx