Έκρηξη ηλεκτρικού οχήματος στο Λας Βέγκας: Βρέθηκαν πυροτεχνήματα και δοχεία καυσίμων - Βίντεο

Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε αξιωματούχος.

Η αιτία δεν έχει προσδιοριστεί.

Το αυτοκίνητο, ένα Tesla Cybertruck, φορτηγάκι που κατασκευάζει η εταιρεία του Ίλον Μασκ, έπιασε φωτιά σήμερα Τετάρτη 08:40 πρωί (τοπική ώρα) μπροστά από ένα ξενοδοχείο Trump - της αλυσίδας ξενοδοχείων ιδιοκτησίας του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ - στο Λας Βέγκας, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας ελαφρά άλλους επτά, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Εντοπίστηκε ένας άνθρωπος νεκρός μέσα στο Cybertruck», δήλωσε ο σερίφης της αστυνομίας του Λας Βέγκας, Κέβιν Μακμάζιλ σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από το ABC.

Ο αστυνομικός τόνισε ότι επίσης επτά άτομα υπέστησαν μικροτραυματισμούς.

Το συγκεκριμένο Tesla Cybertruck ήταν μοντέλο κατασκευής 2024.

Αξιωματούχος που ενημερώθηκε για την έρευνα δήλωσε νωρίτερα στο ABC News ότι το Tesla Cybertruck κουβαλούσε εξοπλισμό εκτόξευσης πυροτεχνημάτων.

pic.twitter.com/3vvWEu8pDj

Evil Doesn’t Take a Day Off!

The enemy wants us to start 2025 in fear!

Let’s piece together Trump Towers incident.

We have a Cybertruck on fire in front of Trump Towers.

My training in the field of messaging leads me to believe some group or…