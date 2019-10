Εκρηξη και πυρκαγιά σε ιρανικό τάνκερ στη Σ. Αραβία - Το έπληξαν δύο πύραυλοι, λέει η Τεχεράνη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», πρόσθεσαν οι πηγές αυτές.

BREAKING: Iran's state-run news agency, quoting oil tanker owner, says the vessel was hit by 2 rockets off Saudi coast.

Το πρακτορείο ειδήσεων Nour, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι το πλήρωμα του πετρελαιοφόρου είναι σώο και ασφαλές.

«Κανένα μέλος του πληρώματος δεν έχει τραυματιστεί από την έκρηξη (…) η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», επεσήμανε το Nour.

Η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι στοχοθέτησαν το τάνκερ προκαλώντας την έκρηξη, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

???? Iranian oil tanker #Sinopa was hit by an explosion in the red sea near Jeddah, Saudi Arabia, where experts on board the vessel likely that the explosion was the result of a terrorist act. pic.twitter.com/Susi7X0wuG