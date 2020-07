Έκρηξη και πυρκαγιά σε πολεμικό πλοίο σε ναυτική βάση στην Καλιφόρνια: Τουλάχιστον 21 τραυματίες - Βίντεο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters - ΒΙΝΤΕΟ: ABC

Η έκρηξη, η αιτία της οποίας παραμένει άγνωστη, έγινε ενώ πάνω στο σκάφος βρίσκονταν 160 ναύτες και αξιωματικοί. Σύμφωνα με το αμερικανικό ΠΝ, 17 μέλη του πληρώματος του σκάφους και τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Πολλοί πυροσβέστες εξάλλου υπέστησαν εγκαύματα ή εισέπνευσαν καπνό, σύμφωνα με πολλά ΜΜΕ.

Όλα τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν πάνω στο πλοίο — στη θάλασσα φθάνουν ως και τα 1.000 — έχουν πλέον εγκαταλείψει το σκάφος, διευκρίνισε το αμερικανικό ΠΝ.

