Έκρηξη σε δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι της Σαμψούντας - Βίντεο

«Έγινε έκρηξη γύρω στις 11.15 π.μ. λόγω θέρμανσης σε μια από τις δεξαμενές καυσίμων όπου ήταν αποθηκευμένα τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια που είχαν ληφθεί από τα πλοία στο λιμάνι της Σαμψούντας και η φωτιά κατασβέστηκε σε λίγη ώρα από την πυροσβεστική. Δεν υπήρξε απώλεια ζωής ή τραυματισμός».

??????An explosion occurred in the Turkish port of Samsun on the Black Sea coast, after which a fire broke out, CNN Turk reports

The causes of the explosion, after which the fire broke out, are not yet known. Fire services are working at the scene. pic.twitter.com/nO18Gt2DpW