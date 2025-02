Έκρηξη σε εμπορικό κέντρο στην Ταϊβάν - Τουλάχιστον πέντε νεκροί - ΒΙΝΤΕΟ

Η έκρηξη σημειώθηκε στον 12ο όροφο του κτιρίου, όπου γίνονταν εργασίες, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική.

?? The blast, which tore through the 12th-floor food court, sent… pic.twitter.com/tcYgBXMXGF

A powerful gas explosion devastated the Shin Kong Mitsukoshi Department Store in Taichung City, leaving widespread destruction in its wake.

Η αγορά τροφίμων που βρίσκεται στο 12ο όροφο ήταν κλειστή την ώρα της έκρηξης λόγω των εργασιών, πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε ζήτησε γράφοντας στη σελίδα του στο Facebook να διεξαχθεί γρήγορα η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.

?????? ??????????5??????????????

Five people are believed to have been killed in an explosion at a department store in Taiwan.

????????????????,?????????

?? ??? '??????'?? ??? ??? 5?? ??? ??? ? pic.twitter.com/6tkOjiEA44