Έκρηξη σε ντισκοτέκ στο Μπακού - Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες

Είκοσι τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, οι περισσότεροι με εγκαύματα, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το AP.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας κλήθηκαν στο νυκτερινό κέντρο στις 3 π.μ. (02:00 ώρα Ελλάδας) και κατέσβεσαν τη φωτιά πριν επεκταθεί, μετέδωσε το AP επικαλούμενο δήλωση της πυροσβεστικής.

The "Location" night club in Azerbaijan's capital Baku where a heavy explosion occured was almost completely destroyed.

Local media states that there are dead and wounded, though the exact number is not clear yet.