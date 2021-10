Έκρηξη σε τζαμί στο Αφγανιστάν: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες - Σκληρές εικόνες

"Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε έκρηξη αυτοκτονίας μέσα στο τέμενος", ανέφερε σε ένα τουίτ η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν.

The UN family in #Afghanistan is deeply concerned by reports of very high casualties in an attack today in Sayyidabad Shia Mosque, #Khanabad, #Kunduz. Initial information indicates more than 100 people killed and injured in a suicide blast inside the mosque. 1/2