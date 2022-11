Εκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Βίντεο από τη σύλληψη ύποπτης - Το ΡΚΚ κατηγορεί ο Σοϊλού - Στα χέρια των τουρκικών Αρχών άλλα 21 άτομα

Εν τω μεταξύ, στα social media κυκλοφορούν βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση σύλληψης της ύποπτης.

Turkish media publish the photos showing the arrest of Istanbul bomber pic.twitter.com/WDRklpdjYs

Ο κ. Σοϊλού δεν διευκρίνισε τις συνθήκες υπό τις οποίες συνελήφθη το «πρόσωπο» που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα, ούτε εάν επρόκειτο για «γυναίκα», όπως διαβεβαίωναν χθες Κυριακή το βράδυ ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αντιπρόεδρός του Φουάτ Οκτάι.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μποζντά είχε αναφερθεί νωρίτερα σε μια «τσάντα» που αφέθηκε σε παγκάκι: «Μια γυναίκα καθόταν σε παγκάκι για 40 ως 45 λεπτά και, ένα ή δυο λεπτά αργότερα, έγινε έκρηξη. Όλα τα δεδομένα για αυτή τη γυναίκα τελούν υπό εξέταση», συνέχισε.

«Είτε αυτή η τσάντα είχε ωρολογιακό μηχανισμό, ή κάποιος την πυροδότησε εξ αποστάσεως», πρόσθεσε.

H εφημερίδα Hurriyet πάντως το πρωί της Δευτέρας δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία της γυναίκας που θεωρείται ότι άφησε την βόμβα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα η εικόνα έχει καταγραφεί στις 16:13 με την γυναίκα να αφήνει την τσάντα της, να απομακρύνεται βιαστικά και λίγα λεπτά αργότερα να σημειώνεται η έκρηξη. Σε βίντεο έχει καταγραφεί η γυναίκα να τρέχει ανάμεσα στο ανυποψίαστο πλήθος.

Ο υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε τις κουρδικές δυνάμεις που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής Συρίας -η Άγκυρα τους χαρακτηρίζει «τρομοκράτες»- πως βρίσκονταν πίσω από τη χθεσινή επίθεση.

«Εκτιμάμε πως η διαταγή για την επίθεση δόθηκε από το Κομπάνι», είπε ο κ. Σοϊλού.

Η συγκεκριμένη πόλη είναι πασίγνωστη εξαιτίας της μάχης του 2015, όταν οι κουρδικές δυνάμεις απώθησαν τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ). Το Κομπάνι ελέγχεται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), των οποίων οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), σύμμαχοι του PKK, είναι η κύρια συνιστώσα.

Η χθεσινή επίθεση, για την οποία δεν έχει υπάρξει ακόμη ανάληψη της ευθύνης, πέρα από το ότι σκότωσε έξι ανθρώπους, τραυμάτισε άλλους 81, περίπου οι μισοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Έγινε γύρω στις 16:20 (τοπική ώρα· 15:2ο ώρα Ελλάδας).

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

#BREAKING: Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM