Έκρηξη στον Λίβανο: Μυστήριο με το πλοίο που άνηκε σε Ρώσο και είχε τόνους νιτρικής αμμωνίας

Το πλοίο ανήκε και λειτουργούσε από τον κ. Grechushkin Igor, Ρώσο πολίτη που είναι κάτοικος της Κύπρου (τελευταίος γνωστός διευθυντής Teto Shipping, Κύπρος), αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα που επικαλείται το sigmalive.com.

Πάντως σε αναζήτηση στο διαδίκτυο δεν βρέθηκε εταιρεία γραμμένη με όνομα Teto Shipping στην Κύπρο. Ωστόσο ο Igor Grechushkin εμφανίζεται ως Manager σε μια εταιρεία με όνομα Unimar Service.

The ammonium nitrate that exploded was reportedly brought to Beirut on a Moldovan ship owned by a Russian in Cyprus, Igor Grechushkin, who declared bankruptcy & "abandoned" it there https://t.co/ucDE64bpYHpic.twitter.com/avNT5MhL8M

— Alec Luhn (@ASLuhn) August 5, 2020