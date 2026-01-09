Εκρηκτική η κατάσταση στο Ιράν: Μαζικές διαδηλώσεις και επεισόδια - Για «πράκτορες των ΗΠΑ και του Ισραήλ» μιλούν τα κρατικά ΜΜΕ - Real.gr

Με καθυστέρηση, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρθηκαν σήμερα στις εκτεταμένες διαδηλώσεις που σημειώνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποδίδοντας τα επεισόδια σε «τρομοκρατικά στοιχεία» που φέρονται να συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η πρώτη επίσημη αναφορά μεταδόθηκε σύντομα στο πρωινό δελτίο των 8:00, αποτελώντας την αρχική επιβεβαίωση των γεγονότων από τις ιρανικές αρχές. Όπως αναφέρθηκε, οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από βίαια επεισόδια με θύματα, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες.

Καταγράφηκαν εμπρησμοί οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και ζημιές σε υποδομές και δημόσιους χώρους, όπως σταθμούς του μετρό, πυροσβεστικά οχήματα και λεωφορεία.

Παρά τους αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη διακοπή των διεθνών τηλεφωνικών κλήσεων από τις αρχές, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και συνέχισαν να φωνάζουν συνθήματα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Οι κινητοποιήσεις ακολούθησαν κάλεσμα του εξόριστου διαδόχου του ιρανικού θρόνου, Ρεζά Παχλαβί, για μαζικές διαδηλώσεις.

Iran is undergoing a revolution and perhaps the largest explicitly anti-Islamic regime protests in history. This is the capital Tehran. Protesters are taking over cities across the country and the regime now faces a REAL chance of falling. I ask again, why is the media silent? pic.twitter.com/dpHZcDaRxt — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) January 9, 2026

Βίντεο που αναρτώνται στο διαδίκτυο από ακτιβιστές φέρονται να δείχνουν διαδηλωτές να διαμαρτύρονται γύρω από φωτιές, με συντρίμμια να καλύπτουν δρόμους στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις.

🚨 Breaking: Protesters in Tehran are burning the cars of IRGC forces 👇 pic.twitter.com/YZS7YvHo3y — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 8, 2026

Η πραγματική έκταση των διαδηλώσεων δεν κατέστη δυνατό να εκτιμηθεί άμεσα, εξαιτίας του μπλακάουτ στις τηλεπικοινωνίες. Ωστόσο, πρόκειται για νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν λόγω της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης και εξελίχθηκαν στη σοβαρότερη πρόκληση για το καθεστώς τα τελευταία χρόνια.Οι διαδηλώσεις αυτές θεωρούνται και η πρώτη ουσιαστική δοκιμασία της επιρροής του Ρεζά Παχλαβί στο εσωτερικό της χώρας. Σε αρκετές κινητοποιήσεις ακούστηκαν συνθήματα υπέρ του σάχη, κάτι που στο παρελθόν θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε θανατική ποινή, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της λαϊκής οργής.

Σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists News Agency με έδρα τις ΗΠΑ, η βία που συνδέεται με τις διαδηλώσεις έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο τουλάχιστον 42 ανθρώπων, ενώ περισσότεροι από 2.270 έχουν συλληφθεί.

Massive protests in and around Isfahan (3rd largest city in Iran) 👇 Regime forces are fleeing. pic.twitter.com/P9JMemj6Ur — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 8, 2026

Ο Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος απηύθυνε το πρώτο κάλεσμα το βράδυ της Πέμπτης, κάλεσε εκ νέου σε συγκεντρώσεις και το βράδυ της Παρασκευής, στις 20:00 τοπική ώρα. Όπως δήλωσε η Χόλι Ντάγκρες, ανώτερη ερευνήτρια στο Washington Institute for Near East Policy, «αυτό που άλλαξε τη δυναμική των διαδηλώσεων ήταν το κάλεσμα για μαζική έξοδο στους δρόμους».

Η ίδια εκτίμησε ότι η διακοπή του διαδικτύου είχε ως στόχο να αποτραπεί η διεθνής προβολή των γεγονότων, σημειώνοντας ότι «δυστυχώς, αυτό πιθανότατα παρείχε και κάλυψη στις δυνάμεις ασφαλείας για τη χρήση θανατηφόρας βίας κατά διαδηλωτών».

Με πληροφορίες από AP, ΕΡΤ