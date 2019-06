Εκρηκτικό το κλίμα στον κόλπο του Ομάν - Οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν για τις επιθέσεις - Τι απαντά η Τεχεράνη

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο που λένε ότι εικονίζει στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ένοπλων δυνάμεων του Ιράν, καθώς προσεγγίζουν το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν επίθεση χθες στον Κόλπο του Ομάν και κατόπιν αφαιρούν μια μαγνητική νάρκη που δεν είχε εκραγεί από το πλευρό του κύτους του τάνκερ, καθώς και μια φωτογραφία που εικονίζει τη νάρκη πάνω στο πλοίο πριν απομακρυνθεί.

American officials released images they said show that Iran was involved in an attack on an oil tanker near the entrance to the Persian Gulf on Thursday https://t.co/bFIFSuXiGw pic.twitter.com/iveaDaP3zd

«Στις 16:10 τοπική ώρα ένα περιπολικό πλοίο κλάσης Γκαστί του σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προσέγγισε το M/T Kokuka Courageous και παρατηρήθηκε και βιντεοσκοπήθηκε καθώς απομάκρυνε μια μαγνητική νάρκη που δεν είχε εκραγεί», ανέφερε ο πλοίαρχος του αμερικανικού ΠΝ Μπιλ Έρμπαν σε ανακοίνωση του την οποία διένειμε ηλεκτρονικά, προσθέτοντας «το βίντεο επισυνάπτεται».

Στην ύπαρξη αυτού του βίντεο αναφέρθηκε λίγες ώρες νωρίτερα αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

«Το Ιράν απορρίπτει κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες των ΗΠΑ και τις καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό τρόπο», απάντησε η ιρανική διπλωματική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, προσάπτοντας «πολεμοκάπηλη» ρητορεία στην αμερικανική κυβέρνηση.

«Το γεγονός ότι αμέσως οι ΗΠΑ έσπευσαν να διατυπώσουν κατηγορίες εναντίον του Ιράν — χωρίς ούτε ίχνος πραγματικής ή περιστασιακής απόδειξης —κάνει επαρκώς σαφές ότι η Ομάδα Β προχωρά στο Σχέδιο Β: τη διπλωματία της δολιοφθοράς, στην οποία συμμετέχει ο Σίνζο Άμπε, και τη συγκάλυψη της οικονομικής τρομοκρατίας [των ΗΠΑ] σε βάρος του Ιράν», ανέφερε ο ΥΠΕΞ του Ιράν Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ σε ανάρτηση στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

That the US immediately jumped to make allegations against Iran—w/o a shred of factual or circumstantial evidence—only makes it abundantly clear that the #B_Team is moving to a #PlanB : Sabotage diplomacy—including by @AbeShinzo —and cover up its #EconomicTerrorism against Iran.

Ο Ζαρίφ, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ο Μπόλτον, που χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια γεράκι έναντι του Ιράν, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επιδιώκουν να σύρουν την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε μια ένοπλη σύρραξη με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Νωρίτερα, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο είχε τονίσει ότι «η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτιμά πως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι υπεύθυνη για τις σημερινές [σ.σ. χθεσινές] επιθέσεις στη θάλασσα του Ομάν».

"The Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today"

US Secretary of State Mike Pompeo says intelligence and the weapons used suggest Iran was behind explosions on two oil tankers https://t.co/dnOrLJiaLrpic.twitter.com/Y5KQM7JVx2