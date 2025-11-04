Έκρηξη σε πετροχημική μονάδα στο Μπασκορτοστάν της Ρωσίας - Real.gr

Νωρίτερα οι τοπικές αρχές ανέφεραν πως τα αίτια της έκρηξης «ερευνώνται», λίγο μετά τις έξι πάντως έκαναν λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» με drones.

Έκρηξη σε πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Στερλίταμακ, στη δημοκρατία Μπασκορτάσταν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προκάλεσε την κατάρρευση μέρους της εγκατάστασης, εργαστηρίου επεξεργασίας υδάτων, ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα μέσω Telegram οι αρχές της πόλης.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ως αυτό το στάδιο, διαβεβαίωσαν οι αρχές της πόλης περίπου 280.000 κατοίκων, που βρίσκεται στα Ουράλια όρη.

Η απόσταση από την επικράτεια της Ουκρανίας στη Στερλίταμακ ξεπερνά τα 1.400 χιλιόμετρα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters