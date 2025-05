Έκρηξη στη Λαχόρη του Πακιστάν εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων με την Ινδία - Real.gr

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Λαχόρη, πόλη του ανατολικού Πακιστάν, νωρίς το πρωί, μετέδωσαν το τηλεοπτικό δίκτυο Geo και δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, την επομένη των πυραυλικών πληγμάτων των Ινδίας εναντίον διάφορων περιοχών της γειτονικής χώρας, που επέτειναν την ανησυχία για το ενδεχόμενο γενίκευσης της σύγκρουσης των δυο πυρηνικών δυνάμεων.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν προειδοποίησε πως θα «εκδικηθεί» τους θανάτους εξαιτίας πυραυλικών πληγμάτων της Ινδίας, τα οποία, σύμφωνα με το Νέο Δελχί, έγιναν σε ανταπόδοση για την πρόσφατη επίθεση στο Κασμίρ, αφήνοντας να εννοηθεί πως απειλείται άμεση περαιτέρω κλιμάκωση των χειρότερων εχθροπραξιών των τελευταίων δεκαετιών ανάμεσα στα δυο γειτονικά κράτη, που διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια.

Confirmed from security sources that Pakistan’s air defense system shot down an Indian drone in Lahore with a surface to air missile and the sound was heard in several areas of the city. pic.twitter.com/lnw1KpxjjB

— ZAMAN (@zamannx) May 8, 2025