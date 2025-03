Έκρυθμη η κατάσταση στην Τουρκία - Σήμερα η απόφαση αν θα προφυλακιστεί ο Ιμάμογλου - Real.gr

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στην Τουρκία, καθώς εντείνονται οι ογκώδεις διαδηλώσεις για τη σύλληψη και προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Πιο αναλυτικά, για άλλη μία μέρα χθες και παρά την ανανέωση της απαγόρευσης συγκεντρώσεων, χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν έξω από το δημαρχείο της πόλης, ενώ ένοπλοι που επέβαιναν σε μηχανάκι πυροβόλησαν οκτώ φορές την πρόσοψη του προξενείου του Ιράκ, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού και δακρυγόνα για να απωθήσει εκατοντάδες διαδηλωτές που προσπάθησαν να σπάσουν ένα οδόφραγμα μπροστά από το ιστορικό υδραγωγείο και πέταξαν εναντίον τους φωτοβολίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε πως 300.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, για να στηρίξουν τον δήμαρχο.

Κανόνια νερού χρησιμοποιήθηκαν για να διαλύσουν διαδηλώσεις στην Άγκυρα, καθώς και στην Σμύρνη. Σημειώθηκαν τουλάχιστον 97 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών.

🟡NOW: Police cracked down hard in Istanbul as protesters attempted to storm the heavily barricaded Taksim Square. Protesters repeatedly pushed against police lines but were met with relentless tear gas barrages. pic.twitter.com/CToprfjQbd

— red. (@redstreamnet) March 21, 2025