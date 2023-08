Έξαλλοι οι θαυμαστές του Λάιονελ Ρίτσι- Τον περίμεναν για μια ώρα-ΒΙΝΤΕΟ

Ο λόγος ήταν, όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, πως δεν μπορούσε να πετάξει στην πόλη λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Τα 20.000 άτομα που παρευρέθηκαν, μερικοί από τους οποίους ξόδεψαν πολλά χρήματα για εισιτήρια και δωμάτια ξενοδοχείων, κατέκριναν τον εμβληματικό τραγουδιστή επειδή τους άφησε να περιμένουν «όλη τη νύχτα».

«Λόγω της έντονης κακοκαιρίας και διότι δεν μπόρεσα να προσγειωθώ σε περιοχές πλησίον της Νέας Υόρκης, δεν μπορώ να εμφανιστώ σήμερα» ενημέρωσε ο ίδιος, με tweet του στις 20:31, ενώ η εμφάνιση ήταν προγραμματισμένη για τις 19:30.

«Είμαι τόσο λυπημένος. Το show αναβάλλεται για τη Δευτέρα 14 Αυγούστου. Ανυπομονώ να ερμηνεύσω για όλους σας. Τα σημερινά εισιτήρια είναι έγκυρα και για τη Δευτέρα» συμπλήρωσε.

This was Madison Sq Garden last nite. Show time 730 pm. At 824 we get a announcement that Lionel Richie can’t make it. Show is canceled !! You wanna talk about no class n no regards for people waiting n paid good money !! NEVER AGAIN WITH THIS GUY !! pic.twitter.com/Vx9OtIaauB

Due to severe weather and being unable to land in the NY and surrounding areas, I’m unable to make it to the show tonight. I’m so bummed. We are rescheduling the show to Monday Aug 14. Can’t wait to perform for you all. Tickets for tonight’s show are valid for the show on Monday.