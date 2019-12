Εξαλλος ο Τραμπ μιλά για πραξικόπημα λίγο πριν ψηφίσει η Βουλή για την παραπομπή του σε δίκη

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι κατηγορίες που αποδίδουν οι Δημοκρατικοί σε βάρος του Ρεπουμπλικάνου προέδρου είναι: «κατάχρηση εξουσίας» και «παρακώλυση της λειτουργίας του Κογκρέσου».

Τραμπ: Θέλουν να παραπέμψουν τον αγαπημένο σας πρόεδρο όλων των εποχών

Σε tweet που ανήρτησε ο Τραμπ με... ισχυρή δόση αυτοπεποίθησης έγραψε:

«Το Χρηματιστήριο πέτυχε άλλο ένα άλλο ρεκόρ χθες - το 133ο σε λιγότερο από τρία χρόνια (που είμαι) ως αγαπημένο σας πρόεδρος όλων των εποχών, και η Ριζοσπαστική Αριστερά, οι Δημοκρατικοί που δεν κάνουν τίποτα, θέλουν να με παραπέμψουν σε δίκη . Μην ανησυχείτε, δεν έκανα τίποτα λάθος. Στην πραγματικότητα, αυτοί κάνουν (λάθος)!».

The Stock Market hit another Record High yesterday, number 133 in less than three years as your all time favorite President, and the Radical Left, Do Nothing Democrats, want to impeach me. Don’t worry, I have done nothing wrong. Actually, they have!