Εξαπλώνεται ο κοροναϊός - Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών, στα 830 τα κρούσματα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Ο άνθρωπος αυτός πέθανε στη Χέιλοτζιανγκ (βορειοανατολικά), επαρχία που γειτονεύει με τη Ρωσία, 1.800 χιλιόμετρα και πλέον από την Ουχάν (κεντρικά), την πόλη όπου καταμετρώνται τα περισσότερα θύματα και τα περισσότερα κρούσματα του νέου κοροναϊού.

Η επιδημία εκδηλώθηκε στα τέλη της περασμένης χρονιάς και μέχρι στιγμής κρούσματά της έχουν εντοπιστεί σε άλλες κινεζικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Πεκίνου και της Σαγκάης, καθώς και σε άλλες τέσσερις χώρες — στις ΗΠΑ, την Ταϊλάνδη, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Officially, the number of pneumonia cases due to the new type of coronavirus 2019-nCoV in China has increased to 830 people, 25 died. The condition of 177 patients is assessed as severe. There are also 1072 suspected cases. #VirusCorona#VirusChinapic.twitter.com/tKhNfbo9Le