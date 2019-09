Eξασθενημένος αλλά επικίνδυνος ο κυκλώνας Ντόριαν στον Καναδά - Πτώση γερανού σε πολυκατοικία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, BINTEO: ΑΒC

Τη ίδια ώρα κατά το πέρασμά του από τις ΗΠΑ, όπου έπληξε τρεις πολιτείες, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Νότια Καρολίνα και τη Βιρτζίνια, ο κυκλώνας προκάλεσε διακοπές στην ηλεκτροδότηση που επηρέασαν περισσότερους από 400.000 ανθρώπους την περασμένη Παρασκευή.

Χθες Σάββατο το βράδυ ο κυκλώνας έφτασε κοντά στο Χάλιφαξ, στη Νέα Σκωτία, του Καναδά, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα έως και 140 χιλιομέτρων την ώρα. Περισσότερα από 500.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην Νέα Σκωτία, σύμφωνα με τις αρχές.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα της επαρχίας αυτής του Καναδά δείχνουν τους δρόμους του Χάλιφαξ ερημωμένους.

Μάλιστα λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσε και γερανός σε υπό κατασκευή πολυκατοικία, όπως μετέδωσε το ΑBC

Footage shows a crane collapsing onto buildings in Halifax, Nova Scotia as Dorian now a hurricane-force-Post tropical cyclone approached the Canadian province. https://t.co/B6Usylbfuspic.twitter.com/HtsJWLPepj