Εξασθένησε ο τυφώνας Γιάγκι - Δεκάδες νεκροί σε Βιετνάμ, Κίνα και Φιλιππίνες

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η καταιγίδα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στο Ανόι, μια πόλη 8,5 εκατομμυρίων κατοικων, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός αυτός είναι προσωρινός. Δεκατέσσερις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στο Βιετνάμ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περιλαμβανομένων τεσσάρων από κατολίσθηση στην επαρχία Χόα Μπιν, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια του Ανόι.

